Евросоюз тяжело воспринял обстоятельства встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, «картины» российско-американского саммита было «трудно переварить», передает ТАСС.

Картины саммита на Аляске было трудно переварить, — призналась фон дер Ляйен.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о расходах Евросоюза на Украину. По данным источника, ее речь прозвучала на фоне практически пустого зала — на заседании присутствовали не более 10 депутатов из 270. Во время выступления Каллас заявила, что ЕС планирует к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа и нефти. Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что Каллас в тот момент выглядела так, будто общается с призраками.

До этого Каллас прокомментировала совместное заявление Москвы и Пекина о победе СССР и Китая над нацизмом, назвав это «чем-то новеньким». Ее слова прозвучали в ответ на речь президента России Владимира Путина о ключевой роли народов РФ и КНР в разгроме нацизма во Второй мировой войне.