Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая перед пустым залом Европарламента в Страсбурге, выглядит так, будто общается с призраками, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале. По мнению сенатора, к ней не готовы прислушиваться даже те, кто поддерживает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен. И когда она обращается к «дорогим членам парламента» перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище, — написал Пушков.

В тот день Каллас выступала в Европарламенте с докладом о расходах Евросоюза на Украину. По данным источника, ее речь прозвучала на фоне практически пустого зала — на заседании присутствовали не более 10 депутатов из 270. Во время выступления Каллас заявила, что ЕС планирует к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа и нефти.

До этого Каллас прокомментировала совместное заявление Москвы и Пекина о победе СССР и Китая над нацизмом, назвав это «чем-то новеньким». Ее слова прозвучали в ответ на речь президента России Владимира Путина о ключевой роли народов РФ и КНР в разгроме нацизма во Второй мировой войне.