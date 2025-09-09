Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о расходах Евросоюза на Украину, передает RT. По данным источника, ее речь прозвучала на фоне практически пустого зала — на заседании присутствовали не более 10 депутатов из 270. Во время выступления Каллас заявила, что ЕС планирует к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа и нефти.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Каллас «критически безграмотной» после ее заявлений о технологическом отставании России. Она напомнила о строительстве Крымского моста, запусках с космодрома Восточный и разработке систем типа «Орешник». Захарова также подчеркнула, что успехи Китая в управлении тоже опровергают тезисы Каллас.

До этого Каллас прокомментировала совместное заявление Москвы и Пекина о победе СССР и Китая над нацизмом, назвав это «чем-то новеньким». Ее слова прозвучали в ответ на речь президента России Владимира Путина о ключевой роли народов РФ и КНР в разгроме нацизма во Второй мировой войне.