04 сентября 2025 в 17:21

«Окей, что-то новенькое»: Каллас запуталась в итогах Второй мировой войны

Каллас назвала чем-то новым слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление Москвы и Пекина о совместной победе СССР и Китая над нацизмом — «что-то новенькое», высказалась глава европейской дипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС, которая транслировалась на YouTube. Таким образом она отреагировала на речь президента РФ Владимира Путина, что народы двух стран понесли самые тяжелые потери во Второй мировой и приняли на себя основной удар.

Россия обращалась к Китаю и говорила: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а я подумала: «Окей, это что-то новенькое», — отметила Каллас.

Ранее Путин обвинил ряд западных стран в систематических попытках пересмотра итогов Второй мировой войны. Он заявил, что историческая правда замалчивается в угоду политической конъюнктуре, а вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов игнорируются. Путин подчеркнул недопустимость ревизии итогов войны, закрепленных в Уставе ООН, и отметил согласие России и Китая в этом вопросе.

Военный эксперт Юрий Кнутов между тем заявил, что страны Запада руководствуются разными мотивами, искажая историю победы во Второй мировой войне. По его мнению, США стремятся таким образом укрепить свой авторитет на мировой арене, а Европа хочет добиться от России репараций и забрать ее ресурсы.

