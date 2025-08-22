Политолог раскрыл особенность цензуры в Великобритании Политолог Газарян: цензура в Британии жестче, чем в Евросоюзе

В Великобритании более жесткая цензура, чем в Европейском союзе, где свобода слова также ограничена, это чувствительный вопрос, рассказал в беседе с NEWS.ru специалист по международным отношениям Мовсес Газарян. По его словам, в Соединенном Королевстве чаще наказывают за слова, чем в ЕС.

В целом, европейские страны ограничивают свободу слова. Этот вопрос чувствителен для многих стран Европы. И, конечно, Британия среди них основательно выделяется. В частности, если это касается того, что принято называть преступлением на почве ненависти. Наказания там более частые, чем во многих других европейских странах, — заявил Газарян.

Также в Соединенном Королевстве есть тенденция строже наказывать за преступления на почве ненависти в отношении меньшинств, отметил он. Обычные же граждане особой защиты не имеют.

Это касается этнических, религиозных групп, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Обычные граждане, коренное население страны, не имеет особой защиты, — добавил эксперт.

Ранее администрация американского президента Дональда Трампа активизировала критику в адрес Европейского союза, обвиняя его в цензуре. Там назвали это «оруэлловским посланием». В США отметили, что «цензура — не свобода».