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23 июля 2025 в 09:32

Госдеп прошелся по Европе из-за цензуры в стиле Оруэлла

Politico: США оказывают давление на Европу на фоне ограничения свободы слова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация американского президента Дональда Трампа активизировала критику в адрес Европейского союза, обвиняя его в цензуре, обратило внимание издание Politico. Отмечается, что подобные заявления последовали после принятия ЕС закона о цифровых услугах (DSA).

В Европе тысячи людей осуждены за критику собственных правительств. Это оруэлловское послание не обманет Соединенные Штаты. Цензура — это не свобода, — заявили в Госдепе США.

В Госдепартаменте также пояснили свою позицию, заявив, что новый европейский нормативный акт, по мнению американских дипломатов, служит инструментом защиты политических элит. Закон призвал огородить чиновников от критики со стороны граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал сомнения в целевом использовании средств, выделенных Украине при предыдущей администрации Джо Байдена. Во время встречи с республиканскими конгрессменами в Белом доме он заявил, что Киев вряд ли израсходовал все деньги исключительно на закупку вооружений. При этом глава Белого дома не уточнил, куда могла быть потрачена часть средств.

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