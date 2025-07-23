Трамп заподозрил Киев в растрате американских денег Трамп заявил, что Киев мог растратить деньги на оружие не по назначению

Правительство Украины вряд ли потратило на оружие все деньги, полученные от администрации бывшего президента США Джо Байдена, заявил действующий глава государства Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме. Он напомнил, что в общей сложности Киеву передали $350 млрд, передает Fox News.

Байден дал денежные средства или [военную] технику на $350 млрд. Предполагалось, что они (власти Украины. — NEWS.ru) будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику, — сказал Трамп.

Он добавил, что теперь страны Европы будут покупать оружие у США, а после передавать его Украине «или куда-то еще». По словам Трампа, таким образом Вашингтон больше не будет платить Киеву.

Ранее Трамп объявил о масштабном торговом соглашении с Японией. По его мнению, данная сделка может оказаться одной из крупнейших за всю историю стран. Американский лидер уточнил, что соглашение предоставит сотни тысяч рабочих мест.