Трамп заподозрил Киев в растрате американских денег

Правительство Украины вряд ли потратило на оружие все деньги, полученные от администрации бывшего президента США Джо Байдена, заявил действующий глава государства Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме. Он напомнил, что в общей сложности Киеву передали $350 млрд, передает Fox News.
Байден дал денежные средства или [военную] технику на $350 млрд. Предполагалось, что они (власти Украины. — NEWS.ru) будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику, — сказал Трамп.
Он добавил, что теперь страны Европы будут покупать оружие у США, а после передавать его Украине «или куда-то еще». По словам Трампа, таким образом Вашингтон больше не будет платить Киеву.
Ранее Трамп объявил о масштабном торговом соглашении с Японией. По его мнению, данная сделка может оказаться одной из крупнейших за всю историю стран. Американский лидер уточнил, что соглашение предоставит сотни тысяч рабочих мест.