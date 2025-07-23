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23 июля 2025 в 07:54

Трамп заподозрил Киев в растрате американских денег

Трамп заявил, что Киев мог растратить деньги на оружие не по назначению

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Правительство Украины вряд ли потратило на оружие все деньги, полученные от администрации бывшего президента США Джо Байдена, заявил действующий глава государства Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме. Он напомнил, что в общей сложности Киеву передали $350 млрд, передает Fox News.

Байден дал денежные средства или [военную] технику на $350 млрд. Предполагалось, что они (власти Украины. — NEWS.ru) будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику, — сказал Трамп.

Он добавил, что теперь страны Европы будут покупать оружие у США, а после передавать его Украине «или куда-то еще». По словам Трампа, таким образом Вашингтон больше не будет платить Киеву.

Ранее Трамп объявил о масштабном торговом соглашении с Японией. По его мнению, данная сделка может оказаться одной из крупнейших за всю историю стран. Американский лидер уточнил, что соглашение предоставит сотни тысяч рабочих мест.

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