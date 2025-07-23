«Ничего подобного не было»: Трамп объявил о масштабном соглашении с Японией

«Ничего подобного не было»: Трамп объявил о масштабном соглашении с Японией Трамп заявил, что США и Япония заключили масштабное торговое соглашение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о масштабном торговом соглашении с Японией. По его мнению, данная сделка может оказаться одной из крупнейших за всю историю взаимоотношений между Токио и Вашингтоном. Американский лидер уточнил, что соглашение предоставит сотни тысяч рабочих мест.

Мы только что заключили масштабную сделку с Японией, возможно, крупнейшую сделку из когда-либо заключенных. Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест — ничего подобного никогда не было, — сказал Трамп.

Сделка подразумевает, что американские импортеры будут платить 15% «ответных» тарифов на экспортируемые в США товары из Японии. При этом островное государство инвестирует в партнера $550 млрд. В итоге США получат 90% прибыли.

В начале июля Трамп забыл имя премьер-министра Японии Сигэру Исибы, говоря о новых торговых пошлинах. Американский лидер назвал его «мистером Япония».

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что тревога Трампа относительно будущего доллара имеет серьезные основания. Он напомнил об активном переходе стран БРИКС на взаиморасчеты в национальных валютах.