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23 июля 2025 в 07:09

Волнения Трампа по поводу доллара назвали обоснованными

Сенатор Пушков: переживания Трампа из-за будущего доллара не лишены оснований

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Тревога американского лидера Дональда Трампа относительно будущего доллара имеет серьезные основания, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он перечислил тревожные для американской валюты тенденции, включая активный переход стран БРИКС на взаиморасчеты в национальных валютах.

Создается ощущение, что доллару США «спешат на помощь» те страны Запада, которые не входят в зону евро. Плюс управляемые англосаксами офшоры типа Люксембурга и Каймановых островов. Доллар еще силен, но тревога Трампа, которую он не может скрыть, весьма показательна, — отметил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что золотые резервы Китая сократились вдвое за последнее десятилетие, в то время как многие страны после замораживания российских активов начали активно скупать золото. Эти данные подтверждаются исследованием Всемирного совета по золоту, согласно которому 73% финансовых регуляторов прогнозируют снижение роли доллара в мировых резервах. При этом министр финансов США Скотт Бессент заявлял об отсутствии планов по изменению политики для поддержки статуса доллара.

Ранее Пушков обратил внимание, что Трамп почти попал в «украинский капкан». Так он прокомментировал возможные поставки американского оружия ВСУ.

Дональд Трамп
Алексей Пушков
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тревога
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