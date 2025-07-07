Трамп забыл имя японского премьера Исибы и назвал его «мистером Япония»

Президент США Дональд Трамп забыл имя японского премьера Сигэру Исибы. Говоря о новых торговых пошлинах в интервью телеканалу Fox News, американский лидер назвал японского коллегу «мистером Япония».

Дорогой мистер Япония, вот в чем дело. Вы собираетесь заплатить 25% пошлины за свои автомобили, — сказал Трамп.

Ранее один из чиновников Белого дома назвал разговор о повышении пошлинных тарифов самой интересной частью президентства Трампа. По его словам, пока нет четкого понимания, заключит ли политик торговые соглашения со странами, на что у него остались считаные дни. Журналисты также обратили внимание на расхождения в позициях американских чиновников относительно возможного продления торгового дедлайна.

До этого американский президент заявил, что пересматривать вопрос о тарифах на импорт из Европы он не намерен. По его мнению, нет необходимости в заключении какого-либо нового соглашения, так как решение о пошлинах в размере 50% уже принято. Однако компании из ЕС могут избежать этих тарифов, если откроют производственные линии на территории США, уточнил американский президент.