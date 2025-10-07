Обломки украинского БПЛА врезались в многоэтажку в Белгородской области Гладков: обломки БПЛА врезались в многоэтажку в Старом Осколе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, обломки дрона врезались в многоэтажный дом.

Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе МКД осколками посечены 20 автомобилей, — написал Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.

Ранее он информировал, что в общей сложности за сентябрь в Белгородской области в результате украинских атак погибли 20 человек. При этом количество раненых за указанный период достигло 185 человек.

До этого беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал сельскохозяйственную технику во время проведения полевых работ в селе Ясные Зори Белгородской области. В результате данного инцидента травмы получил оператор трактора. Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.