Российский боец рассказал о подлости ВСУ

Вооруженные силы Украины применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении, заявил боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал. По его словам, украинские военные начинают «сжигать все вокруг», если не видят, где прячутся солдаты ВС России, но при этом заметили их движение.

Элитное подразделение украинской армии терпит крах

Элитное подразделение ВСУ «Скала» несет крупные потери под Красноармейском, заявил пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко. По его словам, поставки провизии и медикаментов на линии фронта ограничены.

В то же время боец этого элитного подразделения Евгений Вирек отметил, что несколько дней ждал возможности сдаться в плен. Он пояснил, что сбежал от сослуживцев и прятался по болотам под Красноармейском. Солдат добавил, что в плену к нему отнеслись должным образом. Вирека накормили, напоили и обеспечили всем необходимым.

ВСУ массово бегут с позиций на Сумском направлении

На Сумском направлении не менее 30 военнослужащих ВСУ из каждой роты самовольно покинули позиции из-за высоких потерь, сообщили в российских силовых структурах. Источник подчеркнул, что речь о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 47-й и 158-й отдельной механизированной бригадах.

Источник также уточнил, что в районе Константиновки 225-й отдельный штурмовой полк предпринял одну контратаку. Однако, потерпев неудачу и понеся потери, военнослужащие были вынуждены отступить на исходные позиции.

Британский доброволец сжег свой паспорт в поддержку России

Участвующий в СВО ирландский доброволец Эйден Миннис отказался от гражданства Великобритании в поддержку России и на камеру сжег свой паспорт, видео с этим он опубликовал в соцсети Х. Выразить солидарность со страной он решил, находясь на передовой.

В 2024 году Миннис приехал в Донбасс в качестве добровольца вместе со своим соотечественником Беном Стимсоном, они оба решили сражаться на стороне РФ и вступили в бригаду «Пятнашка». Британцы регулярно писали в соцсетях и выкладывали фото из зоны боевых действий. На одном из них Миннис позировал с флагами России и родной Ирландии.

ВС России освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС России освободили Отрадное в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

В военном ведомстве добавили, что воздушные и артиллерийские подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по объектам энергетики и нефтяной промышленности, используемым в интересах ВСУ. Целями также стали склады горючего, пункты дислокации военных формирований и места подготовки беспилотников.

Как уточнили в Минобороны РФ, поражение было нанесено объектам, расположенным в 145 различных районах. Для атак применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

На Украине признали зависимость от западных технологий

Сбои в системе спутниковой связи Starlink продемонстрировали критическую зависимость Украины от западных технологий, заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что такие инциденты ослабляют автономность вооруженных сил и создают риски внешнего давления.

Залужный также напомнил, что весной 2025 года США временно приостановили передачу разведданных Украине, что негативно сказалось на работе ВСУ. По его словам, это ограничило возможности вооруженных сил в применении западного оружия и в оборонительных операциях.

