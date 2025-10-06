Раскрыто значение освобождения Отрадного в Харьковской области

Освобождение села Отрадное в Харьковской области позволит российским войскам расширить контроль вдоль границы, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит ТАСС, у ВС России появилась возможность соединиться с действующими на востоке подразделениями.

Это небольшой населенный пункт, расположенный в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Таким образом, предполагаем, что российская армия продолжит расширять контроль вдоль границы, преимущественно на восток. В этом случае у наших войск будет возможность соединиться с действующими там подразделениями и увеличить зону влияния, — поделился Ганчев.

О зачистке Отрадного от украинской армии Минобороны РФ сообщило накануне. Населенный пункт расположен всего в 50 километров от Купянска. Его освобождение позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев, российским военным также откроется путь на Волчанск.

Ранее пленный солдат ВСУ Святослав Дорош рассказывал, что украинское командование отправляет в штурмовые группы танкистов и техников. По его словам, такое решение было принято из-за больших потерь в Купянске и острой нехватки личного состава.