Украинский пленный рассказал, кого ВСУ отправляют на штурмы Пленный Дорош заявил, что в Купянске ВСУ отправляют на штурмы танкистов

Украинское командование из-за больших потерь в Купянске Харьковской области отправляет в штурмовые группы танкистов и техников, рассказал ТАСС пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош. По его словам, такое решение было принято из-за потерь и нехватки личного состава.

Из подразделений [танковых] забирали людей [в Купянск], как говорят — «в закрепы» (закрепление на занятых рубежах после штурма. — NEWS.ru), вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки [личного состава], больших потерь, — заявил пленный.

Ранее западные аналитики заявили, что Вооруженные силы Украины в Донбассе не справляются с российскими операторами беспилотников, обладающими передовыми технологиями. Ключевую роль в ударах играет элитное подразделение «Рубикон», и оно является «злейшим врагом» ВСУ. Специалисты этого подразделения, как отмечают аналитики, успешно участвуют в воздушной блокаде.

Между тем первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что на поле боя, как правило, следует уничтожать в первую очередь то, что может нанести наибольший урон, в последнее время такой силой является украинская беспилотная отрасль. Однако парламентарий подчеркнул, что к данному вопросу необходимо подходить комплексно.