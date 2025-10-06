Элитное подразделение ВСУ «Скала» несет крупные потери под Красноармейском, заявил пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко. По его словам, которые приводит ТАСС, поставки провизии и медикаментов на линии фронта ограничены.

Наше командование нам ничем не помогает. Потери очень ужасные, — отметил он.

Также стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины за последние трое суток усилили контратаки у Константиновки в Донецкой Народной Республике. Как объяснил военный эксперт Андрей Марочко, так украинские солдаты хотят замедлить продвижение российских сил.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами после анализа доставленного сообщения. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.