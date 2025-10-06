Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 08:55

Боец элитного подразделения ВСУ прятался по болотам, мечтая о сдаче в плен

Боец элитного подразделения ВСУ Вирек несколько дней прятался ради сдачи в плен

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Боец элитного подразделения ВСУ «Скала» Евгений Вирек заявил, что несколько дней ждал возможности сдаться в плен. По его словам, которые приводит ТАСС, он сбежал от сослуживцев и прятался по болотам под Красноармейском.

Я хочу жить, я домой хочу. Я сбежал от своих, потому что не воин, я не хочу воевать. Я несколько дней прятался в разбитых домах, на болотах. Ваши пацаны там ходили-ходили, и меня ваш один солдат заметил. Ну, говорит, выходи, — поделился Вирек.

Он отметил, что в плену к нему отнеслись должным образом. Вирека накормили, напоили и обеспечили всем необходимым.

Ранее пленный ВСУ Святослав Дорош рассказывал, что украинское командование из-за больших потерь в Купянске Харьковской области отправляет в штурмовые группы танкистов и техников. По его словам, такое решение было принято из-за потерь и острой нехватки личного состава.

До этого стало известно, что подразделение ВСУ добровольно сдалось в плен военнослужащим группировки «Восток» на территории Днепропетровской области. Среди пленников были инвалиды, а также офицер ВСУ, который участвовал в боях за Купянск.

