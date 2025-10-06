Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:25

ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре

Минобороны России сообщило о поражении инфраструктуры противника в 145 районах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Воздушные и артиллерийские подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по объектам энергетики и нефтяной промышленности, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями также стали склады горючего, пункты дислокации военных формирований и места подготовки беспилотников.

Как уточнили в военном ведомстве, поражение было нанесено объектам, расположенным в 145 различных районах. Для атак применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам горючего, обеспечивающим деятельность ВСУ, — сказано в сообщении.

Кроме объектов топливно-энергетического комплекса, ударам подверглись места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Все запланированные цели были успешно поражены в ходе проведенной операции, резюмировали в Минобороны.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.

Россия
Украина
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Медик рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида москвича доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.