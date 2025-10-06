ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре Минобороны России сообщило о поражении инфраструктуры противника в 145 районах

Воздушные и артиллерийские подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по объектам энергетики и нефтяной промышленности, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями также стали склады горючего, пункты дислокации военных формирований и места подготовки беспилотников.

Как уточнили в военном ведомстве, поражение было нанесено объектам, расположенным в 145 различных районах. Для атак применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам горючего, обеспечивающим деятельность ВСУ, — сказано в сообщении.

Кроме объектов топливно-энергетического комплекса, ударам подверглись места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Все запланированные цели были успешно поражены в ходе проведенной операции, резюмировали в Минобороны.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.