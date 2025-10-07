Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:20

Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских дронов, из-за чего некоторые аэропорты были вынуждены временно прекратить работу. Какова ситуация сегодня, 7 октября, что известно о задержках и об отменах рейсов?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 7 октября

Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 беспилотника над регионами России. Атаке подверглись 14 регионов и акватория Черного моря. Больше всего БПЛА было сбито над Курской и Белгородской областями — 62 и 31 дрон соответственно. Также был уничтожен дрон ВСУ, летевший в сторону Москвы.

В связи с этим работа некоторых аэропортов была ограничена. В половину первого ночи по московскому времени пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном закрытии аэропортов в Волгограде и Калуге (Грабцево). В 4 утра перестали принимать и выпускать рейсы аэропорты Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна). С воздушной гавани Волгограда ограничения сняли только в половину пятого утра.

В 5 утра возобновил работу аэропорт Нижнего Новгорода, в 6 утра — аэропорт Калуги. В половину восьмого утра закрыли воздушные гавани в Сочи и Геленджике, ограничения сняли только в 11 утра. В период их действия на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, совершавших рейсы в Сочи.

В половину десятого утра ограничения сняли с аэропорта Ярославля. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет.

С утра в московском аэропорту Шереметьево задержали шесть вылетов — в Геленджик, Касабланку, Пензу, Тюмень, Калининград, Сочи. Задержка при посадке зафиксирована у 19 рейсов. Среди направлений — Абу-Даби, Красноярск, Томск, Белград, Хабаровск, Калининград, Сочи, Геленджик. Отменены два рейса из Сочи и Калининграда.

Люди в зале ожидания международного аэропорта Шереметьево Люди в зале ожидания международного аэропорта Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Домодедово задержано четыре рейса в Калининград, Москву, Минеральные Воды и Михачкалу. Отменен рейс в Абу-Даби. Прилетят с опозданием 14 рейсов. Среди направлений — Аддис-Абеба, Куляб, Норильск, Якутск, Нячанг, Хургада.

Во Внуково задержано 10 вылетов в Анталью, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Тамбов и Стамбул. С опозданием прилетят 14 самолетов: из Антальи, Термеза, Бухары, Алматы, Тамбова и Певека. Отмен не обнаружено.

В петербургском аэропорту Пулково на вылет задержаны рейсы в Калининград, Сочи и Тамбов. Отменены рейсы в Нижний Новгород, Москву и Худжанд. С опозданием прилетят пять самолетов — из Челябинска, Тбилиси, Томска, Сочи, Саньи. Отменены прибытия из Москвы и Нижнего Новгорода.

В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова на вылет задержано 12 рейсов — в Барнаул, Курган, Анталью, Москву, Санкт-Петербург, Пермь. Отменен рейс в Нальчик. На прилет задержано более 20 рейсов из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тбилиси, Ярославля, Барнаула, Еревана, Новосибирска, Иваново.

