Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов

Аэропорты Сочи и Геленджика временно ввели ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, они перестали принимать и выпускать самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

До этого аэропорты Сочи и Геленджика ограничивали работу вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Кроме того, до этого также были введены временные ограничения в аэропортах Сочи, Геленджика и Оренбурга на прием и отправку воздушных судов. Меру связали с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения являются стандартной практикой при возникновении нештатных ситуаций или проведении специальных мероприятий, было указано в материале.