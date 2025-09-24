Еще три аэропорта России временно закрыты для полетов

Еще три аэропорта России временно закрыты для полетов Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Геленджика и Оренбурга

В аэропортах Сочи, Геленджика и Оренбурга введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Сочи, Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указал представитель ФАВТ.

Эти меры были введены в одно время – около 06:00 по московскому времени. Позднее аналогичная участь постигла аэропорт Оренбурга. Информация поступила в 06:59 по мск. Решение принято в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Ограничения являются стандартной практикой при возникновении нештатных ситуаций или проведении специальных мероприятий. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков. Точные сроки действия ограничений будут сообщены дополнительно.

Ранее план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, сообщили местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда. На данный момент они остаются актуальными – информации об отмене особого режима не поступало.