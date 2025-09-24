Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 сентября 2025 в 05:55

Самарский аэропорт прекратил работу

Росавиация: аэропорт Самары временно не принимает самолеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Самары (Курумоч) временно ввел ограничения в работе, написал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал представитель федерального агентства.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, временно прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены. Пассажиров перерегистрируют и доставят до конечного пункта назначения.

Самара
Росавиация
ограничения
аэропорты
