Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней

Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней Леус: в Москве в ближайшее время не предвидится предзимья

Перехода осени в фазу предзимья в Москве в ближайшее время не ожидается, написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам эксперта, в предстоящие 10 дней температура будет выше климатической нормы.

Пока в обозримом прогностическом будущем перехода осени в фазу предзимья не просматривается. До середины октября ни возвращения заморозков, ни перехода осадков в смешанную фазу не ожидается, а температурный фон в предстоящие 10 дней будет на 1–3 градуса выше климатической нормы, — сообщил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весна 2026 года придет в Россию раньше обычного. По его словам, в конце зимы температура будет выше нормы. Точность прогноза Вильфанд оценил в 65–68%.

До этого 1 октября атмосферное давление в Москве достигло 763,9 мм ртутного столба. Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что побит рекорд 1975 года. Тогда атмосферное давление составило 763,5 мм ртутного столба.