Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября

ВС РФ нанесли новую серию ударов по целям на Украине. Сколько запустили БПЛА и ракет, как уничтожены объекты энергетики, что известно об ударах по Киеву и Харькову?

Сколько БПЛА и ракет запустили по целям на Украине 7 октября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 7 октября ВС РФ запустили по Украине 152 ударных БПЛА (типа «Герань-2», «Гербера» и другие), а также две баллистические ракеты «Искандер-М».

ВСУ подтверждают по меньшей мере 52 попадания в 10 районах, а также в двух районах зафиксировано «падение обломков».

«Этой ночью „Герани“ действовали предельно просто — собирались крупной стаей и летели к одной цели. Первой целью был объект энергетики в Немышлянском районе Харькова», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие подстанции уничтожили на Украине 7 октября

В ночь на 7 октября ВС РФ нанесли серию ударов по электроподстанциям на Украине. Источники в Telegram утверждают, что были поражены две подстанции 330 кВ и четыре подстанции 110 кВ, однако не все эти данные подтверждаются.

Так, массированный удар более 20 «Гераней» был нанесен по Харькову, в Индустриальном и Немышлянском районах начались пожары. Изначально источники сообщили о поражении крупной подстанции ПС 330 кВ «Лосево», однако позже Telegram-канал «Хроники Гераней» уточнил: поражена подстанция 110 кВ завода «Южкабель», в нескольких районах города был отключен свет.

«Эта зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы конфликта: РФ уничтожила две трансформаторные подстанции, которые питали город, — это очень серьезный удар», — объявил мэр Игорь Терехов.

Еще одной крупной целью стала Полтава: там была поражена тяговая подстанция на железной дороге.

«Подстанция ПС 110/27,5/10 кВ „Полтава тяговая“ и службы электроснабжения Полтавской дистанции электроснабжения ЭЧ-4, плюс что-то горит на территории моторвагонного депо Полтава (РПЧ-2)», — указывают «Хроники Гераней».

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков — Львов, Львов — Харьков и Краматорск — Львов, сейчас движение полностью восстановлено.

Кроме того, утром были частично обесточены Сумы. По предварительным данным, удар БПЛА поразил подстанцию 110/6 кВ «Чеховская».

Еще один энергетический объект был поражен в Черниговской области в районе Прилук.

«Сегодня утром целью противника стала Прилуччина. Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одновременно остались более 61 тыс. абонентов», — сообщило АО «Черниговоблэнерго» в своем Telegram-канале.

«Герань цветущая» отмечает, что в части городов Украины осталось попасть всего по одному разу, чтобы электроэнергия пропала до весны.

Где еще были удары БПЛА по целям на Украине 7 октября

Канал «Хроники Гераней» отмечает, что уже несколько дней подряд целью ВС РФ становится Чугуев в Харьковской области.

«Одним из интересных событий был ракетный удар по цели в Чугуеве этой ночью. Почему оно интересное? Это уже четвертый одиночный баллистический удар за последние сутки в окрестностях Харькова и на севере Харьковской области. Похоже, необычные „тяжелые РСЗО“ из-под Сум переместили свое внимание на Харьков», — пишет Telegram-канал.

Еще один удар по складам у железной дороги был нанесен в Новгороде-Северском Черниговской области.

Ночью 7 октября крупный пожар был также в Славянске. «Хроники Гераней» указывают, что удар пришелся по средней школе № 19. При этом на видео попали последствия: всю ночь в районе школы раздавались взрывы и треск вторичных детонаций, что говорит о том, что гражданский объект использовался в качестве склада боеприпасов.

Две ракеты «Искандер-М» нанесли удары в районе населенного пункта Печенеги в Харьковской области. Что именно поражено, неизвестно, но 5 октября в Печенегах били по местной ТЭЦ.

«Дождались. Крушим печенегов „Искандерами“. Кто знает, есть на Украине населенный пункт Половцы?» — смеется Telegram-канал «НгП раZVедка».

Что известно об ударах по Киеву 7 октября

В 8 часов утра воздушная тревога была объявлена в Киеве.

Мониторинговые каналы сообщили, что русские дроны движутся в направлении Броваров, Фастова и аэропорта Жуляны. После этого в Киеве прогремели взрывы, что стало целью, пока неизвестно.

