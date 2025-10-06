В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы В Чугуевском и Изюмском районах Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области на востоке Украины произошли взрывы в Чугуевском и Изюмском районах. О взрывах в Чугуевском районе проинформировало украинское издание «Общественное. Новости». В Изюмском районе об этом сообщила местная военная администрация.

В Харьковской области и еще пяти регионах Украины прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. Детали пока не раскрываются.

Ранее сообщалось о взрывах над Туапсе и Сочи. Было слышно около 10–15 хлопков у Черного моря. Минобороны РФ и власти пока не прокомментировали. Вспышки в небе продолжались около двух часов, звуки были слышны в Лазаревском.

До этого сообщалось о взрывах в небе над Рязанью около 2:20 ночи 6 октября. Жители города услышали четыре взрыва и видели вспышки. ПВО сбивали беспилотники над северной окраиной Рязани. Пострадавших и разрушений нет, официальных комментариев пока нет.

Также сообщалось о более чем 10 взрывах над Дзержинском и Нижним Новгородом. Предварительно установлено, что ПВО работает по беспилотникам ВСУ. Жители севера Дзержинска и пригорода услышали от 10 до 15 взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками и активизацией сигнализации.