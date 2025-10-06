Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 03:33

Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью

SHOT: четыре взрыва прозвучали в небе над Рязанью ночью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Рязанью прогремели взрывы. Официальной информации о пострадавших или разрушениях нет. Минобороны РФ и местные власти данные не комментировали.

SHOT уточнил, что около 02:20 ночи было слышно четыре взрыва, местные жители видели в небе вспышки. Канал добавил, что ПВО работала по беспилотникам в северной части окраины города.

Ранее белорусский дирижер Виктор Бабарикин подвергся атаке украинских беспилотников в Донецке, где он должен был руководить симфоническим оркестром на юбилейном концерте. Артист не пострадал, и, несмотря на инцидент, концерт прошел при аншлаге.

До этого в добровольческом корпусе ВС РФ создали специальные подразделения «Ночные охотники» для борьбы с крупными беспилотниками ВСУ. Их главной задачей станет охота на многороторные дроны противника, способные сбрасывать боеприпасы и работать ретрансляторами.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

