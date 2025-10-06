Очевидцы сообщили, что в небе над Сочи и Туапсе слышны взрывы

Очевидцы сообщили, что в небе над Сочи и Туапсе слышны взрывы SHOT: 10-15 взрывов прогремели в районе Туапсе и Сочи со стороны моря

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Туапсе и Сочи прогремели взрывы. Канал уточнил, что было слышно 10-15 хлопков со стороны Черного моря. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

SHOT отметил, что вспышки в небе видны уже около двух часов. Канал добавил: громкие звуки, похожие на взрывы, слышны также в районе поселка Лазаревское.

Ранее в аэропортах Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на прибытие и вылеты самолетов. По словам представителя Росавиации, меры обусловлены обеспечением безопасности перелетов.

Также белорусский дирижер Виктор Бабарикин подвергся атаке украинских беспилотников в Донецке, где он должен был руководить симфоническим оркестром на юбилейном концерте. Артист не пострадал, и, несмотря на инцидент, концерт прошел при аншлаге.

До этого в добровольческом корпусе ВС РФ создали специальные подразделения «Ночные охотники» для борьбы с крупными беспилотниками ВСУ. Их главной задачей станет охота на многороторные дроны противника, способные сбрасывать боеприпасы и работать ретрансляторами.