Синоптик рассказал о погоде в Москве с 7 по 10 октября Синоптик Ильин: неделя с 7 по 10 октября в Москве будет дождливой

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает дождливая рабочая неделя с 7 по 10 октября, сообщил синоптик Александр Ильин. По его словам, приведенным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», осадки прекратятся лишь в пятницу, 10 октября.

Во вторник, 7 октября, будет переменная облачность. В Москве осадков не ожидается, а в области возможен небольшой дождь. В ночь на среду, 8 октября, дождливая погода накроет и столицу, и Подмосковье. В Москве температура ночью составит 7–9 градусов, а в Московской области — 4–9 градусов. Днем дождь продолжится местами. В столице воздух прогреется до 10–12 градусов, поделился Ильин.

Ночью в четверг, 9 октября, будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Днем облачно с прояснениями, добавил синоптик.

Ранее Ильин сообщал, что по его прогнозам, в выходные дни 11-12 октября возможно небольшое потепление — примерно на два градуса. Синоптик уточнил, что максимальное значение температуры в Москве не превысит +16 градусов. Он также подчеркнул, что 11–12 октября осадков в столице не ожидается.