13 октября 2025 в 14:24

Урожай без плесени: чудо-способ борьбы с конденсатом в погребе без осушителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью владельцы погребов сталкиваются с серьезной проблемой — конденсат на стенах и потолке приводит к появлению плесени, которая может испортить урожай за считанные месяцы. Решить эту проблему можно без дорогостоящих осушителей воздуха.

На помощь приходят абсорбирующие пакеты со специальным наполнителем. Они эффективно впитывают влагу из воздуха и создают оптимальные условия для хранения овощей.

Достаточно разместить несколько пакетов в разных углах погреба, и они автоматически начнут поддерживать сухую атмосферу. Пакеты также устраняют неприятные запахи.

Для лучшего эффекта рекомендуется менять их несколько раз за осень. Этот простой и доступный метод не требует электричества и помогает сохранить урожай в идеальном состоянии.

Ранее сообщалось, что с приходом холодов у огородников начинается время посадки озимого чеснока. Чтобы уже к середине лета собрать крепкие, сочные и крупные головки, важно правильно подготовить грядку и не забыть о простых, но очень эффективных добавках.

урожай
овощи
советы
хранение
Валерия Мартынович
В. Мартынович
