Как подготовить огород к зиме, что посадить, чем укрыть растения

В октябре после сбора урожая необходимо правильно законсервировать сад на зиму. Как подготовить огород к морозам, защититься от вредителей и улучшить качество почвы в будущем сезоне — в материале NEWS.ru.

Как законсервировать огород на зиму

Подготовка огорода к зиме — длительный процесс, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. В первую очередь на дачном участке нужно провести ревизию удобрений. Органические не должны подвергаться минусовым температурам — их нужно забрать с собой в город. Гранулированные удобрения можно оставить на даче, так как с ними ничего не произойдет.

«Некоторые препараты от вредителей и болезней должны храниться при плюсовой температуре», — напомнила эксперт.

По ее словам, стоит изучить, не осталась ли в доме или на садовом участке вода в вазах или лейках, пузырьки от лекарств и даже шампанское. При сильном морозе все это может лопнуть, подчеркнула Самойлова. Не стоит оставлять инструменты (секатор, ножницы, пилу) в теплице — из-за высокой влажности они заржавеют.

«Важно, чтобы во всех бочках на вашем участке не было воды. Если ударит сильный мороз, они испортятся. Нужно слить воду из всех труб, иначе их может разорвать», — отметила садовод.

Как отпугнуть мышей с дачи зимой

Если на вашем участке хозяйничают мыши, нужно незамедлительно принимать меры для борьбы с ними. Во-первых, на зиму следует забрать все семена с собой в город или положить их в недоступное для грызунов место — пластиковый или железный ящик, рассказала Самойлова. Во-вторых, можно сделать ловушку: положить в железное ведро кусочек колбасы или сыр, смоченный подсолнечным маслом.

«Под наклоном от края ведра установите доску. Мышь должна забраться по ней, упасть в ведро и там остаться», — сказала садовод.

Как подготовить почву на даче к зиме

Нужно очистить грядки от растительных остатков — гнилых яблок, ботвы картофеля и бобовых. Кроме того, следует собрать листья груши или яблони, если они заражены ржавчиной или паршой, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В них могут оставаться споры опасных для растений грибных болезней, отметил он.

«Все остальное можно оставить на зиму полезным насекомым и червям. Они перерабатывают листву, которая превращается в компост — самое доступное удобрение для каждого огородника», — пояснил садовод.

По его словам, почвы в Московском регионе в основном кислые и слабокислые, что сказывается на состоянии растений. Перевод их в более нейтральную среду увеличит урожай. Поэтому каждый год осенью в грядки следует добавлять специальные раскислители: доломитовую муку, печную золу, а также гашеную известь. Их можно купить в хозяйственном магазине.

«Можете начинать вносить уже сейчас под перекопку», — посоветовал садовод.

Добавлять удобрения при подготовке сада к зиме не стоит. Многие из них, особенно азотные, вымоются весной с водами, заметил эксперт.

Почему важно укрывать растения перед наступлением зимы

В Московском регионе перед наступлением зимы нужно укрывать только те растения, которые не подходят для климатической зоны Центральной части России, например южные сорта винограда, отметил Туманов. У всех растений разный уровень морозостойкости.

«Есть виноград, который вообще не нужно укрывать, — американский сорт Vitis Lambrusca. Я его не снимаю с опоры, он зимует на открытом ветру», — подчеркнул эксперт.

Существует несколько способов, позволяющих укрыть растения. Один из них — пластиковый ящик, который нужно засыпать сухими листьями, перевернуть и накрыть нетканым материалом. Некоторые дачники устанавливают каркасные перекладины, сколоченные буквой Т и так далее.

«Основные проблемы дачников связаны с тем, что они не знают, как это делать. Под неправильным укрытием весной посадки преют», — сказал Туманов.

Какие деревья и кустарники нужно обрезать при подготовке к зиме

При подготовке к зиме необходимо обрезать виноград, крыжовник, жимолость, смородину, декоративные кустарники, а также малину, сообщила Самойлова. Нужно удалить старые ветки, особенно те, которые склоняются к земле, поскольку в следующем сезоне растущие на них ягоды будут гнить. Кроме того, рекомендуется удалить соцветия у гортензии. Если этого не сделать, зимой произойдет налипание снега и разлом кустов.

«Проводим прореживание старых кустов — удаляем ветки, которые растут ближе к центру», — объяснила эксперт.

Что можно посадить при консервации сада на зиму

Поздней осенью можно сажать семена холодостойких овощей, зелени и цветов. Они вырастут, когда сойдет снег и наступит тепло, сказал Туманов. Это произойдет раньше, чем взойдут самые ранние весенние посевы. Для этого подходит практически любой сорт моркови, свеклы или салата.

«Есть специализированные сорта, в большей степени подходящие для подзимних посадок. На упаковке с семенами обычно указано: „Морковь для посева под зиму“ или „Свекла, можно посадить под зиму“», — пояснил садовод.

По его словам, морковь сажают до наступления холодов, пока еще почва не замерзла при нулевой температуре. При этом нужно следить за тем, чтобы она не успела взойти, так как семена погибнут.

«Если вы посадили чеснок, а на улице минус 20 и нет снега, утепляйте грядку. Насыпайте слой мульчи, прикройте старой ботвой. Помните, что чеснок нужно сажать в тех местах, где не застаивается вода, иначе весной он весь вымокнет. Чеснок любит легкие, воздухопроницаемые почвы», — сказал Туманов.

После того как вы посеете овощи, можно о них не беспокоиться. Ухаживать за посевами, рыхлить, пропалывать и поливать грядку нужно весной, заключил он.

