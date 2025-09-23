Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной

Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной

Некоторые россияне ошибочно считают, что дачный сезон заканчивается в октябре. На самом деле это самый подходящий месяц, чтобы подготовить растения и почву к зиме. Садовод и блогер Светлана Самойлова объяснила NEWS.ru, какие работы нужно провести в огороде, как ухаживать за грядкой и что можно посадить, чтобы собрать урожай весной следующего года.

Какие работы нужно провести в огороде в октябре

В октябре нужно позаботиться о том, чтобы в следующем году на грядке не было вредителей. При этом, по словам эксперта, удобрения не вносят в почву на зиму, так как талые воды могут их вымыть.

«После сбора урожая нужно убрать с огорода все остатки растений: в будущем сезоне они станут пищей для вредителей, а на их листьях останутся споры грибных болезней», — рассказала Самойлова.

По ее словам, нужно перекопать почву перед устойчивыми морозами — так вы избавитесь от части вредителей, которые устроились в ней на зимовку.

Как повысить плодородие почвы в октябре

В октябре можно повысить плодородие песчаных суглинистых почв, которые обычно считаются бедными и не очень плодородными. По мнению Самойловой, нужно положить на грядку опавшие листья и органику. Для этого хорошо подходят листья хосты, кабачка, тыквы без черешков, ольхи, а также березы. Их нужно утрамбовать штыком лопаты в почву и полить водой.

«Хорошо, если у вас осталось органическое удобрение на основе азота, калия и фосфора. Его следует добавить в эту „кашицу“ и накрыть пленкой. Важно все убрать до выпадения первого снега. Органика будет перепревать, и верхний слой почвы превратится в полезный гумус», — отметила эксперт.

Самойлова также подчеркнула, что листья клена и дуба для этого не подойдут, поскольку они перепревают слишком долго. Если на вашей даче высокая кислотность почвы, что негативно сказывается на урожае, нужно добавить в нее известь или доломитовую муку, особенно на тех грядках, где вы планируете сажать капусту.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачем нужно подрезать деревья и кустарники в октябре

Нужно обрезать плодовые деревья и кусты после сбора урожая. Садовод рассказала, что излишнее количество веток закрывает солнце. Света не хватает не только плодам, но и листьям. Без обрезки в следующем году дерево не будет обильно плодоносить.

«Обязательно нужно обрезать гортензии — это позволяет держать куст опрятным и любоваться крупными цветами. Если вы этого не сделаете, размер соцветий будет все меньше», — сказала Самойлова.

По ее словам, после цветка рекомендуется отсчитать три-четыре листа и обрезать, чтобы у вас получился «скелет» из толстых веток. Например, у яблонь нужно срезать прикорневую поросль, которая не дает урожая и отбирает питание у дерева.

Почему важно проводить побелку плодовых культур в октябре

Стволы плодовых культур белят в октябре, чтобы избежать разрывов коры зимой от мороза, заметила эксперт. Кроме того, побелка позволяет уберечь деревья от болезнетворных организмов, образования мхов, лишайников и вредителей.

«Темные стволы на фоне белого снега притягивают солнечные лучи, в результате дерево может „перегреться“», — объяснила садовод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие многолетние растения высаживают в октябре

Ряд растений принято высаживать только осенью: это все плодовые культуры, сирень и пионы. Это нужно сделать до того, как установится устойчивая минусовая температура, заметила эксперт.

«Под плодовые культуры следует выкопать яму метр на метр, положить на ее дно дренаж в виде битого кирпича, камней, консервных банок, керамзита, а также песочно-гравийной смеси слоем около 20–30 сантиметров. Сверху нужно накрыть листом железа либо двойным шифером», — сказала садовод.

По ее словам, для посадки малины готовят траншею глубиной около 70–80 сантиметров. Ее сажают не в шахматном порядке, а по линейке. На дно траншеи кладут коровий навоз вместе со слоем органического удобрения. На следующий год урожая ждать не стоит: эти культуры должны как следует укорениться.

Что можно посадить в октябре, чтобы собрать урожай весной следующего года

По словам Самойловой, можно посадить озимые петрушку, укроп и морковь. Редис сеять не стоит — всхожесть будет низкой. Поздней осенью в теплице рекомендуется выращивать шпинат — он выдерживает похолодание до −3 градусов и может порадовать садовода свежей зеленью в конце апреля следующего года.

«Советую высадить различные виды очитков (род кустарников-суккулентов. — NEWS.ru) — они законсервируются до следующей весны. Есть очитки с шоколадными, зелеными листьями, розовыми, серыми, а также белыми цветами. Эти многолетники не требуют укрытия. Они будут радовать вас, даже когда наступит зима», — посоветовала садовод.

Читайте также:

Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях

За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го

Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов

Как бороться с фитофторой на помидорах и картошке, чтобы не погиб урожай

Как бороться с медведкой на участке, чтобы не погиб урожай