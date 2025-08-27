Дачникам объяснили, когда лучше обрезать растения в саду Агроном Воробьев посоветовал обрезать ветки деревьев с приходом весны

Ветки деревьев и кустарников лучше обрезать весной до начала распускания почек, заявил «Радио 1» агроном Михаил Воробьев. По его словам, это также допустимо сделать осенью, но только после листопада.

Ветки малины можно обрезать осенью, а остальные молодые побеги подвязать, чтобы их не поломал снег. Нужно также смотреть на сорта малины, ежевики, потому что есть капризные виды, — уточнил Воробьев.

Он предупредил, что обрезать дерево или куст ранней осенью опасно, поскольку в случае ледяного дождя на них налипнет снег и оставшиеся ветки просто обломятся. Вместо этого эксперт призвал подготовить растения к зиме с помощью удобрений органическими материалами.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина заявила, что дачникам следует обязательно удалить сорняки на огородах в преддверии осенних холодов. По ее словам, люди, которые думают, что сорные растения погибнут и перегниют под снегом, заблуждаются.