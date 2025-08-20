Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 18:03

Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам

Агроном Ганичкина призвала удалить сорняки на огородах в преддверии холодов

Дачникам следует обязательно удалить сорняки на огородах в преддверии осенних холодов, заявила Regions агроном Октябрина Ганичкина. По ее словам, люди, которые думают, что сорные растения погибнут и перегниют под снегом, заблуждаются. Сорняки крайне стойки к низким температурам.

Осенью их жизненные циклы замедляются, но они все же продолжают расти, развиваться, образовывать семена буквально до первых заморозков. К тому же на грядках в это время года у них нет конкурентов — почти весь урожай собран. Весной при первом же потеплении сорняки прорастут и прочно закрепятся на участке, — предупредила Ганичкина.

Она добавила, что зимой сорняки не просто истощают почву, но и становятся укрытием для личинок вредителей. Именно в чистой грядке без сорняков весной начнет зарождаться хороший урожай.

В Санкт-Петербурге ранее внедрили систему автоматического обнаружения борщевика Сосновского с помощью нейросетей. Восемь интеллектуальных комплексов «Городовой» ежедневно анализируют 186 маршрутов по всему городу.

