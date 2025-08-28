Агроном рассказал, какую зелень можно быстро вырастить в домашних условиях

Быстрее всего в домашних условиях вырастает зелень, а главный рекордсмен по скорости — кресс-салат, рассказал агроном Михаил Воробьев. По его словам, переданным «Москвой 24», необходимо помнить, что большинству растений требуется много света.

Его [кресс-салат] можно выращивать как микрозелень, а из-за того, что он растет очень быстро, ему даже земля не нужна. Его можно посадить в плошку, заполненную смоченной ватой, и примерно через десять дней он сформирует семядоли, — заявил он.

До этого сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

До этого также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.