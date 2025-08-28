День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 09:57

Агроном рассказал, какую зелень можно быстро вырастить в домашних условиях

Агроном Воробьев: дома можно быстро вырастить кресс-салат

Фото: Klaus Wagenhäuser/imageBROKER.com/Global Look Press

Быстрее всего в домашних условиях вырастает зелень, а главный рекордсмен по скорости — кресс-салат, рассказал агроном Михаил Воробьев. По его словам, переданным «Москвой 24», необходимо помнить, что большинству растений требуется много света.

Его [кресс-салат] можно выращивать как микрозелень, а из-за того, что он растет очень быстро, ему даже земля не нужна. Его можно посадить в плошку, заполненную смоченной ватой, и примерно через десять дней он сформирует семядоли,заявил он.

До этого сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

До этого также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

Россия
агрономы
растения
зелень
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
В аэропорту Сочи предупредили о переносах и отменах рейсов
Главный знаток России в ЦРУ лишился допуска к секретным данным
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.