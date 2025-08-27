День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:26

Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону

Агроном Воробьев посоветовал подпитать почву с помощью сидератов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы обогатить почву в преддверии осенне-зимнего сезона, можно посеять в нее сидераты, в том числе горчицу, гречиху, пшеницу, рожь или ячмень, заявил «Радио 1» агроном Михаил Воробьев. По его словам, они насытят землю азотом и улучшат ее состояние.

Траву стоит перенести на грядки, а газоны подпитать минеральными удобрениями, чтобы растения подготовились к зиме. Здесь лучше использовать фосфорно-калийные удобрения, из наиболее доступных — древесная зола, суперфосфат, доломитовая мука, — порекомендовал Воробьев.

В качестве сидератов он также посоветовал посеять однолетний люпин или фацелию. Грядки с наступлением холодов лучше прикрыть каким-либо мульчирующим материалом или опавшими листьями.

Михаил Воробьев ранее заявил, что ветки деревьев и кустарников лучше обрезать весной до начала распускания почек. По его словам, это также допустимо сделать осенью, но только после листопада.

дачники
агрономы
растения
огороды
