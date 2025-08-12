В Петербурге нашли необычного помощника в борьбе с борщевиком

В Петербурге нашли необычного помощника в борьбе с борщевиком ГАТИ Петербурга сообщила о внедрении ИИ для поиска борщевика

В Санкт-Петербурге внедрили систему автоматического обнаружения борщевика Сосновского с помощью нейросетей, сообщила Государственная административно-техническая инспекция города. Восемь интеллектуальных комплексов «Городовой» ежедневно анализируют 186 маршрутов по всему городу.

Специалисты обучили искусственный интеллект распознавать все стадии роста опасного растения, отметили в ГАТИ. При обнаружении зарослей собственникам земельных участков выписывают штраф в размере 100 тысяч рублей с требованием устранить нарушение.

Проверка выполнения предписаний также осуществляется нейросетью при повторном прохождении маршрута. Эта же технологическая платформа уже успешно применяется для выявления дорожных ям, граффити и наледи на крышах.

Работы по обучению нейросети распознаванию борщевика начались еще в ноябре прошлого года. Новый функционал позволит более эффективно бороться с распространением опасного сорняка на территории мегаполиса.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал использование гербицидов и механическое удаление наиболее эффективными способами борьбы с борщевиком. Тем не менее он предупредил об опасности химикатов.