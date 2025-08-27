Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов

Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов

Сентябрь для огородника — самый непредсказуемый месяц. С одной стороны, он может порадовать по-летнему теплой погодой. С другой — испугать сильным похолоданием. Опытные садоводы составили пошаговую инструкцию для NEWS.ru, какие важные дела нужно сделать на грядке ранней осенью.

Когда собирать урожай в сентябре

Сентябрь — важный месяц для садовода, так как созревают последние овощи, ягоды и фрукты. Рекомендуется собрать урожай до 10 сентября, чтобы он не сгнил, рассказала NEWS.ru эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова.

«В условиях Центральной России возможно все, поэтому лучше ничего не ждать, иначе придут заморозки и ваши посадки замерзнут», — объяснила она.

Вкусовые качества урожая напрямую зависят от количества солнечного света, отметила садовод. Дождливая погода, которая установилась в Центральной России, вряд ли повлияет на его состояние.

«Все уже почти созрело. Если бы было холодно в начале лета, тогда, возможно, мы бы не получили такой вкусный урожай», — сказала садовод.

Как подготовить грядки к будущему году

В сентябре следует готовить грядки под посадки в будущем сезоне, подчеркнула Воронова. Это нужно делать, несмотря на плохую погоду. После уборки урожая необходимо подождать шесть дней, чтобы в почве успокоилась микрофлора. Затем надо убрать все сорняки с корнями из почвы, так как им могут достаться все полезные вещества. Кроме того, стоит выкопать все однолетние растения, которые плодоносили, отметила Воронова.

«Затем вносим в почву удобрения. Минеральные, органические или навоз — в следующем году он превратится в перегной», — заявила эксперт.

Какие культуры нужно посадить в сентябре

В сентябре нужно посадить сидераты — растения, которые улучшают характеристики почвы. Они позволяют обогатить грядку необходимыми питательными веществами. Можно купить сидераты в садовом магазине, например семена люпина, отметила Воронова. Это растение, похожее на горох, которое насыщает почву азотом.

«Известный сидерат — горчица, которая препятствует развитию инфекций в почве. Она бактерицидная, мы получаем множество микроэлементов», — сказала садовод.

По ее словам, в конце августа — начале сентября также можно сажать на грядке многолетние растения: смородину, крыжовник и различные цветы. В это время не поздно высаживать даже клубнику.

«Если на грядке есть клубника, ориентируйтесь на то, сколько времени она растет. На пятый год ее обязательно нужно пересаживать, потому что она застаивается и перестает давать ягоды. Клубнику необходимо омолаживать», — подчеркнула эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как нужно планировать посадки на будущий год

Каждый год на грядке необходимо делать севооборот (чередование сельскохозяйственных культур. — NEWS.ru). Растения одних и тех же семейств нельзя выращивать на одном и том же месте из-за ускоренного развития болезней и инфекций. По словам Вороновой, в сентябре садоводы фотографируют грядки, чтобы запомнить, где росли культуры. Весной они решают, что будут сажать на этом месте.

«На месте, где росла картошка, можно посадить морковь, свеклу или капусту. На месте свеклы — посеять салат или шпинат. Главное, чтобы они не были „родственниками“», — подчеркнула эксперт.

По словам собеседницы NEWS.ru, не стоит передвигать теплицу. В новом сезоне можно будет чередовать грядки и добавить в почву немного нового грунта.

Как повысить плодородие почвы в будущем году

Есть простой способ, помогающий повысить плодородие почвы в будущем году. На грядку нужно положить листья, например, кабачков или тыквы, отметила в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Все это нужно сложить в кучу и поместить в почву.

«Так и оставьте. Если вы будете ездить на дачу до морозов, хорошо закрыть листья пленкой. Ее стоит снять перед наступлением зимы, чтобы земля пропиталась талыми водами», — пояснила она.

По словам эксперта, таким образом вы получите грядку с верхним слоем гумуса около пяти сантиметров. Если это делать каждый год, то даже глинистая почва будет более рыхлой и плодородной.

«На такую грядку хорошо сажать все культуры. Пусть вас не смущает, что где-то органика может не до конца перепреть», — добавила эксперт.

Читайте также:

Как защитить огород от дождей и холодов в августе: советы опытных садоводов

Как избавиться от грызунов и вредителей на огороде: простые советы

Как собрать на даче в августе большой урожай яблок и груш, где хранить

Прополка, полив, удобрения: как собрать два урожая с грядки в августе

Клюют клубнику, помидоры, яблоки: что делать, как прогнать птиц с участка