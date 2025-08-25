Как подготовить теплицу к зиме: сделайте это — или весной будет нашествие

Чтобы защитить теплицу от вредителей на будущий год, в конце сезона проведите комплексную обработку. Рассказываем, как подготовить теплицу к зиме. Сделайте это — или весной будет нашествие вредителей.

Сначала удалите все растительные остатки — ботву, корни, сорняки (источники личинок и грибков). Промойте каркас и покрытие мыльным раствором (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды), уделяя внимание стыкам и щелям. Для дезинфекции опрыскайте конструкции и грунт медным купоросом (100 г на 10 л) или пролейте почву кипятком (не менее 60 °C).

Проверенный метод — серная шашка (1 шт. на 10 м³), но используйте ее только в пустой теплице, надев респиратор. После обработки плотно закройте двери на 2–3 дня. Перекопайте грунт, внесите золу (1 стакан на м²) — это снизит кислотность и убьет личинок. На зиму оставьте двери открытыми — мороз уничтожит оставшихся вредителей, а снег увлажнит почву.

