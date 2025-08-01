Как восстановить землю после картофеля: правильные культуры

После уборки картофеля земля нуждается в восстановлении и правильном чередовании культур. Грамотный севооборот помогает избежать истощения почвы и снизить риск заболеваний. Есть несколько отличных вариантов растений, которые помогут земле отдохнуть и дадут хороший урожай.

Лучшими последователями считаются бобовые культуры — горох, фасоль, бобы. Они обогащают почву азотом и улучшают ее структуру. Также хорошо подойдут сидераты — горчица, люпин или рожь, которые оздоровят грунт. Из овощей можно посадить кабачки, тыкву или огурцы, чьи корни располагаются в другом почвенном слое. Лук и чеснок помогут обеззаразить землю после картофеля. А вот пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) сажать не стоит — у них общие с картофелем болезни и вредители. Осенью после уборки картофеля хорошо внести органические удобрения и перекопать участок.

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