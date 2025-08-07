Туманов рассказал, как быстро улучшить качество грядок к следующему году Садовод Туманов: в пустом огороде можно посадить сидераты

В августе можно посеять сидераты — растения, которые выращивают с целью улучшения характеристик почвы, заявил NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, сажают их не для того, чтобы собрать урожай, а потому что они обогащают грядки необходимыми питательными элементами.

Можно посеять сидераты. Это растения, которые выращивают не с целью сбора урожая, а для улучшения характеристик почвы: они помогают обогатить ее питательными веществами. Перегнивая, они обогащают ваши грядки. Сидераты способны вытягивать из нижних слоев недоступные питательные элементы, — объяснил Туманов.

Туманов отметил, что есть небольшое условие: если в качестве сидерата используется какой-либо вид горчицы и в следующем году планируется высаживать на этом месте капусту, рекомендуется этого не делать — так как они из одного семейства крестноцветных. По его словам, это может привлечь на участок вредителей.

Ранее сообщалось, что правильный посев сидератов способен быстро вернуть вашим грядкам здоровье и плодородие. Фацелия, белая горчица, вика и овес — неприхотливые и быстрорастущие культуры, которые укрепят грунт. Подготовка к посеву занимает минимум времени — требуется легкое рыхление граблями и густой посев семян прямо по поверхности. Быстро взошедшие сидераты образуют плотный зеленый ковер, защищая почву от солнца и ветра.