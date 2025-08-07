Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:55

Туманов рассказал, как быстро улучшить качество грядок к следующему году

Садовод Туманов: в пустом огороде можно посадить сидераты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В августе можно посеять сидераты — растения, которые выращивают с целью улучшения характеристик почвы, заявил NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, сажают их не для того, чтобы собрать урожай, а потому что они обогащают грядки необходимыми питательными элементами.

Можно посеять сидераты. Это растения, которые выращивают не с целью сбора урожая, а для улучшения характеристик почвы: они помогают обогатить ее питательными веществами. Перегнивая, они обогащают ваши грядки. Сидераты способны вытягивать из нижних слоев недоступные питательные элементы, — объяснил Туманов.

Туманов отметил, что есть небольшое условие: если в качестве сидерата используется какой-либо вид горчицы и в следующем году планируется высаживать на этом месте капусту, рекомендуется этого не делать — так как они из одного семейства крестноцветных. По его словам, это может привлечь на участок вредителей.

Ранее сообщалось, что правильный посев сидератов способен быстро вернуть вашим грядкам здоровье и плодородие. Фацелия, белая горчица, вика и овес — неприхотливые и быстрорастущие культуры, которые укрепят грунт. Подготовка к посеву занимает минимум времени — требуется легкое рыхление граблями и густой посев семян прямо по поверхности. Быстро взошедшие сидераты образуют плотный зеленый ковер, защищая почву от солнца и ветра.

садовод
грядки
почва
урожай
дача
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.