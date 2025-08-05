Почему лук и чеснок убивают землю — и как спасти грядку за час без хлопот

Почему лук и чеснок убивают землю — и как спасти грядку за час без хлопот

Огородники замечают, что после лука и чеснока почва выглядит истощённой и нуждается в помощи. Всего один час правильного посева сидератов способен быстро вернуть грядкам здоровье и плодородие.

После уборки луковичных почва теряет важные питательные вещества. Восстановление её ресурсов — ключ к хорошему урожаю в следующем сезоне.

Посев сидератов — лучший способ быстро и без лишних затрат насытить землю органикой. Фацелия, белая горчица, вика и овес — неприхотливые и быстрорастущие культуры, которые укрепят грунт.

Подготовка занимает минимум времени: лёгкое рыхление граблями и густой посев семян прямо по поверхности. Вся работа занимает не более часа даже на средней грядке.

Быстро взошедшие сидераты образуют плотный зелёный ковёр, защищая почву от солнца и ветра. Их корни рыхлят землю, улучшают структуру и притягивают полезные микроорганизмы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

До холодов растения успевают набрать массу, которую весной заделывают в почву неглубоким перекапыванием. Так земля насыщается азотом, калием, фосфором и другими элементами.

Этот метод экономит деньги на удобрениях и помогает бороться с сорняками. Уже к следующей весне грядки готовы к новым посадкам.

Посев сидератов после лука и чеснока — простой и эффективный способ вернуть земле силы и получить щедрый урожай.

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