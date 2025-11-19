Этот томат из урожая съедается первым: хитовый сорт — мякоть тает во рту, а вкус благородный

Этот томат исчезает с куста первым: сорт «Обед влюблённых» — мякоть как масло, вкус дорогого ресторана, а вес до 400 грамм Обычно к «экзотическим» сортам я отношусь скептически, но «Обед влюблённых» перевернул всё. Один куст — и вся семья ходит вокруг теплицы, как коты вокруг сметаны.

Мои три «секретные» подкормки, благодаря которым томаты получились рекордными:

Через неделю после высадки — настой коровяка 1:10.

В начале цветения каждой кисти — опрыскивание борной кислотой (1 г на литр воды).

Когда плоды размером с грецкий орех — двухкратный полив монофосфатом калия (10 г на 10 л).

Итог: Цвет — нежно-оранжевый с золотисто-розовыми мазками, на срезе ярко-оранжевая мякоть с «огненными» прожилками. Выглядит так красиво, что жалко резать. А вкус — просто космос: невероятно сладкий, маслянистый, тает во рту, с лёгкой благородной кислинкой на послевкусии. Съели весь урожай в салатах за неделю, хотя сок из него получается густой и ароматный, как из итальянских сливок. Если в следующем сезоне будете искать один-единственный оранжевый сорт — берите «Обед влюблённых» без раздумий. Один куст заменит половину теплицы обычных помидоров по количеству восторгов.

