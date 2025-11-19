Хризантемы в ноябре: как и когда правильно укрыть на зиму, чтобы сохранить растения

В ноябре важно правильно подготовить хризантемы к зимовке. Рассказываем, как и когда правильно укрыть их на зиму, чтобы сохранить растения.

После первых заморозков, когда листва поникнет, обрежьте стебли на высоте 10–15 см от земли. Окучьте каждый куст сухой землей или перегноем, чтобы защитить корневую шейку от вымерзания. Для надежного укрытия используйте лапник — он создает воздушную прослойку и защищает от перепадов температур. Поверх лапника можно накрыть спанбондом.

Главные ошибки, которых стоит избегать: ранняя обрезка до заморозков, использование опилок для укрытия (они слеживаются и преют), а также плотное укрытие полиэтиленом, вызывающее выпревание. Правильно подготовленные хризантемы хорошо перезимуют и следующей осенью снова будут радовать пышным цветением. Эти несложные процедуры особенно важны для молодых растений и ценных сортов, которые менее зимостойки.

