Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 05:46

Хризантемы в ноябре: как и когда правильно укрыть на зиму, чтобы сохранить растения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ноябре важно правильно подготовить хризантемы к зимовке. Рассказываем, как и когда правильно укрыть их на зиму, чтобы сохранить растения.

После первых заморозков, когда листва поникнет, обрежьте стебли на высоте 10–15 см от земли. Окучьте каждый куст сухой землей или перегноем, чтобы защитить корневую шейку от вымерзания. Для надежного укрытия используйте лапник — он создает воздушную прослойку и защищает от перепадов температур. Поверх лапника можно накрыть спанбондом.

Главные ошибки, которых стоит избегать: ранняя обрезка до заморозков, использование опилок для укрытия (они слеживаются и преют), а также плотное укрытие полиэтиленом, вызывающее выпревание. Правильно подготовленные хризантемы хорошо перезимуют и следующей осенью снова будут радовать пышным цветением. Эти несложные процедуры особенно важны для молодых растений и ценных сортов, которые менее зимостойки.

Ранее было названо растение для тени и регионов с дождливым летом: превращается в пышные цветущие шары.

Проверено редакцией
Читайте также
Посев в ноябре в тень: этот цветок взойдет без солнечного света
Общество
Посев в ноябре в тень: этот цветок взойдет без солнечного света
Посадите в ноябре — весной в саду карнавал разноцветных шариков! Пышные цветочные кусты радуют до самых заморозков
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду карнавал разноцветных шариков! Пышные цветочные кусты радуют до самых заморозков
Цветет 120 дней, зимует без укрытия: многолетник для украшения дачи с июня до октября
Общество
Цветет 120 дней, зимует без укрытия: многолетник для украшения дачи с июня до октября
Как за две недели вырастить цветочные шары-гиганты? Секрет красивого сада
Общество
Как за две недели вырастить цветочные шары-гиганты? Секрет красивого сада
Растет в тени и без ухода! Этот многолетник цветет все лето и кусочек осени
Общество
Растет в тени и без ухода! Этот многолетник цветет все лето и кусочек осени
цветы
дачи
хризантемы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый дорогой унитаз в мире продали за $12 млн
Россия сделала резкий шаг в отношении американских гособлигаций
Нутрициолог ответила, можно ли есть фрукты на ночь
Большое скопление тараканов во сне: предупреждение или к успеху
Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать рейсы
Самые любимые породы собак британцев вскоре могут исчезнуть
Спасатели продолжают искать семью Усольцевых в пещерах
Стилист поделилась советами при выборе шампуня
Британец устроил непристойное шоу в отместку за приговор
Комедия об СВО с Епифанцевым в главной роли: что известно, когда премьера
Депутат рассказал, с какой суммы вернут налог при покупке жилья
Соцфонд раскрыл, как получить электронное удостоверение пенсионера
Раскрыто условие, при котором сотрудник может спать на работе
ВСУ массово посылают женщин на мясные штурмы: почему молчит Запад
Раскрыты неприятные последствия исключения выходных из отпускных дней
Французский депутат раскритиковал сделку по истребителям для Украины
«Счастье любит тишину»: два российских актера тайно сыграли свадьбу
Определены все сборные Европы, которые напрямую отобрались на ЧМ-2026
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.