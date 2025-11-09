Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 21:28

Растение для тени и регионов с дождливым летом: превращается в пышные цветущие шары

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ампельный бальзамин способен всего за один сезон превратить обычное кашпо в пышный цветущий шар диаметром до метра, сплошь усыпанный яркими «огоньками» цветов, а также создает огромные кусты на клумбе.

Это растение — настоящая мечта, его главное преимущество — феноменально обильное и непрерывное цветение с мая до самых заморозков. Дачники его обожают за теневыносливость — он прекрасно цветет даже там, где солнце бывает лишь пару часов в день, а также за влаголюбивость, которая делает его идеальным выбором для регионов с дождливым летом.

При регулярном поливе и легких подкормках он образует настоящие цветущие облака с сотнями одновременно раскрытых бутонов в белых, розовых, красных и оранжевых тонах, не требуя сложного ухода, но неизменно вызывая восторг у всех, кто его видит.

Ранее был назван цветок, который из семечка вырастает в пышные кустики, усыпанные тысячами мелких ромашек.

