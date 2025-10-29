Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 06:46

Из семечка — в пышные кустики, усыпанные тысячами мелких ромашек: этот цветок покоряет красотой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок уникален продолжительным цветением с июня до первых заморозков. Из семечка он вырастает в пышные кустики высотой 25–30 см, усыпанные тысячами мелких ромашек небесно-голубых, сиреневых, розовых или белых оттенков с контрастной серединкой.

Брахикома — изящный однолетник, покоряющий своей нежной красотой и невероятной выносливостью. Главные преимущества — засухоустойчивость, терпимость к бедным почвам и способность цвести даже в самую жаркую погоду. Для раннего цветения сейте на рассаду в марте — апреле, а в открытый грунт — в мае после заморозков.

Брахикома идеально подходит для бордюров, альпинариев и подвесных кашпо, где ее ажурная листва и облака изящных цветов создают эффект воздушности. Это беспроигрышный вариант для солнечных участков, где другие растения страдают от зноя!

Ранее был назван многолетник, который легко переживет летнюю засуху и зимние морозы.

