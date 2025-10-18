Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 23:23

Хватит нянчиться с капризными цветами. Этот многолетник переживет летнюю засуху и зимние морозы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хватит нянчиться с капризными цветами! Этот удивительный многолетник способен выдержать летний зной до +40°C, продолжительные осенние ливни и зимние морозы без какого-либо укрытия.

Если вы ищете по-настоящему неуязвимое растение, ваш выбор — очиток видный. Его мясистые листья накапливают влагу, позволяя переживать засуху, а мощная корневая система не боится вымокания. С августа до самых морозов очиток украшает сад пышными шапками соцветий розового, малинового или белого цвета, которые не теряют декоративности даже под дождем и первым снегом.

Посадите его на солнечном месте в обычную садовую землю, и он будет годами расти без вашего участия, не требуя полива, подкормок и особого ухода. Это идеальное решение для забывчивых садоводов и проблемных участков, где другие растения гибнут. Этот многолетник переживет все: и летнюю засуху, и зимние морозы.

Ранее был назван цветок, который можно посеять под зиму за несколько минут: пышное цветение гарантировано.

Читайте также
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Общество
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Превратила пакетик семян в роскошную клумбу. Весь сад в розовом кружеве с весны и до снега. Многолетник-находка
Общество
Превратила пакетик семян в роскошную клумбу. Весь сад в розовом кружеве с весны и до снега. Многолетник-находка
Сеешь в октябре — любуешься все лето: этот цветок из семечка вырастет в пышную клумбу
Общество
Сеешь в октябре — любуешься все лето: этот цветок из семечка вырастет в пышную клумбу
Свежая петрушка круглый год прямо на подоконнике: секреты выращивания ароматной зелени в домашних условиях
Общество
Свежая петрушка круглый год прямо на подоконнике: секреты выращивания ароматной зелени в домашних условиях
Мечта дачника сбылась: кинул семена и уехал с огорода — этот цветок прорастет сам
Общество
Мечта дачника сбылась: кинул семена и уехал с огорода — этот цветок прорастет сам
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов
Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение
Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле
Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект
Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины
Отношения с Темниковой и Фадеевым, материнство: как живет Серябкина
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 октября 2025 года
Гороскоп на 19 октября: Тельцам просить о помощи, а Овнам забыть о планах
«Великая сцена»: во Франции заявили об унижении Зеленского Трампом
День авиадиспетчера: главные по небу
Валерия оценила свои шансы на победу в Grammy
Как стать хорошим отцом: советы Лабковского и других психологов
Приметы 19 октября: Фома-хлебник — подводим итоги и готовим запасы
ПВО за два часа уничтожила десятки дронов ВСУ
Турция определила срок для «позитивных шагов» по Украине
Трамп сообщил о новой победе над наркоторговцами
Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородскую область
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
Сирия намерена пересмотреть прежние соглашения с Россией
«Он растет»: главный тренер «Локомотива» о футболисте Батракове
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.