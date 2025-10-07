Этот цветок можно посеять под зиму за несколько минут: пышное цветение гарантировано

Космея дваждыперистая — идеальный цветок для «ленивых» садоводов, который можно посеять под зиму за несколько минут.

В конце октября, когда дневная температура устойчиво держится около нуля, просто рассыпьте семена по поверхности земли на солнечном участке и слегка присыпьте грунтом. Зимняя стратификация пойдет семенам на пользу, и весной вы получите дружные всходы. Космея образует ажурные кусты высотой до 1,2 метра, сплошь усыпанные изящными цветами-ромашками белого, розового, малинового и пурпурного оттенков.

При посадке космеи пышное цветение с июля до первых заморозков гарантировано. Она не боится засухи, растет на бедных почвах и не требует никакого ухода. После весеннего прореживания космея развивается самостоятельно, создавая воздушный цветочный фонтан. Растение дает обильный самосев, поэтому в последующие годы будет радовать вас без всяких усилий.

