Роскошно цветет на подтопляемых участках: многолетник для сырых дач

Ирис — единственный многолетник, который не просто выживает, но и роскошно цветет на подтопляемых участках, выдерживая постоянное затопление корней и даже кратковременное погружение под воду.

Его преимущества: специальные воздухоносные каналы в корневищах, которые обеспечивают кислородом даже в условиях переувлажнения, и морозостойкость. С июня по июль ирис покрывается ярко-желтыми «космическими» цветами, привлекающими пчел и бабочек.

Посадка осенью: просто воткните деленку корневища в грунт на заболоченном участке или в низине — и забудьте о существовании растения. Ирис не требует удобрений, обрезки и не болеет. Это идеальное решение для сырых дач, берегов водоемов и дождевых садов — растение, которое превращает проблемную зону в главный акцент ландшафта.

