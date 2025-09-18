Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 03:33

Соцветия всех оттенков радуги с июля до заморозков: сажаешь семена осенью — всходят весной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астры — любимицы дачников за феноменальную выносливость: они цветут с июля до первых заморозков, не боятся ночных похолоданий, дождей и даже кратковременных заморозков до -5 °C. Сажаешь семена осенью — всходят весной.

Пышные соцветия астр всех оттенков радуги (от белого до фиолетового) идеальны для букетов и украшения участка. Осенняя посадка (сентябрь-октябрь) максимально проста: соберите созревшие семена из отцветших корзинок и разбросайте по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите лапником для снегозадержания.

Весной астры взойдут дружными всходами, а к июлю превратятся в крепкие кусты. Они не требуют подкормок, устойчивы к болезням и прекрасно растут на любых почвах.

Ранее стало известно, как вырастить живую изгородь без рассады. Кинул семена осенью — летом стена из цветов.

