Соцветия всех оттенков радуги с июля до заморозков: сажаешь семена осенью — всходят весной

Астры — любимицы дачников за феноменальную выносливость: они цветут с июля до первых заморозков, не боятся ночных похолоданий, дождей и даже кратковременных заморозков до -5 °C. Сажаешь семена осенью — всходят весной.

Пышные соцветия астр всех оттенков радуги (от белого до фиолетового) идеальны для букетов и украшения участка. Осенняя посадка (сентябрь-октябрь) максимально проста: соберите созревшие семена из отцветших корзинок и разбросайте по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите лапником для снегозадержания.

Весной астры взойдут дружными всходами, а к июлю превратятся в крепкие кусты. Они не требуют подкормок, устойчивы к болезням и прекрасно растут на любых почвах.

