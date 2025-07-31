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31 июля 2025 в 19:56

Альпийская горка без хлопот: выбираем стойкие растения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Альпийская горка станет украшением сада, если правильно подобрать растения. Для каменистых композиций лучше выбирать виды, устойчивые к перепадам температур и не требующие сложного ухода. Эти цветы будут радовать вас много лет, не вымерзая зимой и не страдая от летней жары.

Среди лучших вариантов — почвопокровные очитки разных видов, которые образуют живописные коврики. Молодило (каменная роза) идеально подходит для альпинариев — оно не боится морозов и засухи. Гвоздика-травянка и тимьян добавят ярких красок и приятного аромата. Карликовые хвойные — можжевельники и сосны горные — создадут структуру композиции. Из луковичных прекрасно подойдут крокусы, мускари и низкорослые тюльпаны. Эти растения не требуют частого полива, хорошо переносят бедные почвы и не нуждаются в укрытии на зиму. Главное — обеспечить хороший дренаж и высаживать их на солнечном месте.

Ранее сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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