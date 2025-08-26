Садовод объяснила, как повысить плодородие почвы

Для того чтобы в будущем сезоне получить богатый урожай, в сентябре можно накрыть грядку «одеялом» из старых листьев, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, их нужно попытаться утрамбовать лопатой в землю. Она отметила, что всю конструкцию неплохо бы спрятать под пленкой.

На грядку нужно стащить листья, например, кабачков или тыквы. Все это нужно сложить в кучу, насадить на штык лопаты и постараться заделать в почву. Затем стоит так и оставить. Если вы будете ездить на дачу до морозов, хорошо бы закрыть это пленкой. Ее стоит снять перед зимой, чтобы земля пропиталась талыми водами, — сказала садовод.

По словам эксперта, таким образом вы получите грядку с верхним слоем гумуса около пяти сантиметров. Если делать это каждый год, то даже глинистую почву вы сможете сделать более рыхлой и плодородной.

На такую грядку отлично сажать все культуры. И пусть вас не смущает, что где-то органика может не до конца перепреть, — прокомментировала эксперт.

